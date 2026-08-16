قیمت امروز Dexter AI

قیمت لحظه‌ ای Dexter AI (DEXTER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEXTER به USD برابر با $ 0 برای هر DEXTER می‌ باشد.

توکن Dexter AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 415,512 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.89M DEXTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEXTER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00589035 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEXTER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان +0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.59K رسیده است.

اطلاعات بازار Dexter AI (DEXTER)

ارزش بازار $ 415.51K$ 415.51K $ 415.51K حجم (24 ساعته) $ 29.59K$ 29.59K $ 29.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 415.51K$ 415.51K $ 415.51K سرمایه در گردش 999.89M 999.89M 999.89M عرضه کل 999,893,661.77401 999,893,661.77401 999,893,661.77401

ارزش بازار فعلی Dexter AI برابر است با $ 415.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.59K. عرضه در گردش DEXTER برابر است با 999.89M، و عرضه کل آن 999893661.77401 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 415.51K است.