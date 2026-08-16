قیمت امروز Delpho USDV

قیمت لحظه‌ ای Delpho USDV (USDV) در حال حاضر برابر با $ 1.006 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDV به USD برابر با $ 1.006 برای هر USDV می‌ باشد.

توکن Delpho USDV در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 486,406 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 483.31K USDV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDV در بازه‌ ای بین $ 1.006 (حداقل) و $ 1.007 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.008 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 80.45K رسیده است.

اطلاعات بازار Delpho USDV (USDV)

ارزش بازار $ 486.41K$ 486.41K $ 486.41K حجم (24 ساعته) $ 80.45K$ 80.45K $ 80.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 486.41K$ 486.41K $ 486.41K سرمایه در گردش 483.31K 483.31K 483.31K عرضه کل 483,308.588397 483,308.588397 483,308.588397

ارزش بازار فعلی Delpho USDV برابر است با $ 486.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 80.45K. عرضه در گردش USDV برابر است با 483.31K، و عرضه کل آن 483308.588397 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 486.41K است.