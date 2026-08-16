قیمت امروز Dealer

قیمت لحظه‌ ای Dealer (DEALER) در حال حاضر برابر با $ 0.00363335 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEALER به USD برابر با $ 0.00363335 برای هر DEALER می‌ باشد.

توکن Dealer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,504,046 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 968.22M DEALER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEALER در بازه‌ ای بین $ 0.00245941 (حداقل) و $ 0.00430637 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00430637 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEALER طی یک ساعت گذشته به میزان -8.50% و در هفت روز اخیر به میزان +333.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.05M رسیده است.

اطلاعات بازار Dealer (DEALER)

ارزش بازار $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M حجم (24 ساعته) $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M سرمایه در گردش 968.22M 968.22M 968.22M عرضه کل 968,223,536.461396 968,223,536.461396 968,223,536.461396

ارزش بازار فعلی Dealer برابر است با $ 3.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.05M. عرضه در گردش DEALER برابر است با 968.22M، و عرضه کل آن 968223536.461396 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.50M است.