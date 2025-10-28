قیمت لحظه‌ ای Data Ownership Protocol 2 امروز برابر است با 0.0057189 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOP2 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOP2 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Data Ownership Protocol 2 امروز برابر است با 0.0057189 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DOP2 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DOP2 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Data Ownership Protocol 2

قیمت Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DOP2 به USD:

$0.00572878
-1.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Data Ownership Protocol 2 (DOP2)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:43:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Data Ownership Protocol 2 (DOP2) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00566906
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00608642
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00566906
$ 0.00608642
$ 0.04226095
$ 0.00552525
-0.86%

-1.30%

-34.65%

-34.65%

قیمت لحظه‌ ای Data Ownership Protocol 2 (DOP2) برابر است با $0.0057189. در 24 ساعت گذشته، DOP2 در بازه قیمتی حداقل $ 0.00566906 تا حداکثر $ 0.00608642 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DOP2 برابر با $ 0.04226095 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00552525 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DOP2 در یک ساعت گذشته -0.86%، در 24 ساعت گذشته -1.30% و در 7 روز گذشته -34.65% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

$ 5.22M
$ 5.22M$ 5.22M

--
----

$ 110.08M
$ 110.08M$ 110.08M

911.19M
911.19M 911.19M

19,215,330,722.34372
19,215,330,722.34372 19,215,330,722.34372

ارزش بازار فعلی Data Ownership Protocol 2 برابر است با $ 5.22M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DOP2 برابر است با 911.19M، و عرضه کل آن 19215330722.34372 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 110.08M است.

تاریخچه قیمت Data Ownership Protocol 2 (DOP2) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Data Ownership Protocol 2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Data Ownership Protocol 2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Data Ownership Protocol 2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Data Ownership Protocol 2 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.30%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Data Ownership Protocol 2DOP2 چیست

Flexible transparency for on-chain data and transactions

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Data Ownership Protocol 2 (USD)

ارزش Data Ownership Protocol 2 (DOP2) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Data Ownership Protocol 2 (DOP2) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Data Ownership Protocol 2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Data Ownership Protocol 2 را بررسی کنید!

DOP2 به ارزهای محلی

توکنومیکس Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

درک، توکنومیکس Data Ownership Protocol 2 (DOP2) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOP2 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

امروز Data Ownership Protocol 2 (DOP2) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DOP2 به واحد USD برابر است با 0.0057189 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DOP2 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DOP2 نسبت به USD برابر است با $ 0.0057189. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Data Ownership Protocol 2 چقدر است؟
ارزش بازار DOP2 برابر است با $ 5.22M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DOP2 چقدر است؟
عرضه در گردش DOP2 برابر است با 911.19M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOP2 چقدر بوده است؟
DOP2 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04226095 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DOP2 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DOP2 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00552525 USD رسید.
حجم معاملات DOP2 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOP2 برابر است با -- USD.
آیا DOP2 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DOP2 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOP2 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:43:18 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

