Data Ownership Protocol 2DOP2 چیست

DOP2 به ارزهای محلی

توکنومیکس Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

درک، توکنومیکس Data Ownership Protocol 2 (DOP2) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DOP2 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Data Ownership Protocol 2 (DOP2) امروز Data Ownership Protocol 2 (DOP2) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DOP2 به واحد USD برابر است با 0.0057189 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DOP2 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0057189 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DOP2 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Data Ownership Protocol 2 چقدر است؟ ارزش بازار DOP2 برابر است با $ 5.22M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DOP2 چقدر است؟ عرضه در گردش DOP2 برابر است با 911.19M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DOP2 چقدر بوده است؟ DOP2 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04226095 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DOP2 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DOP2 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00552525 USD رسید. حجم معاملات DOP2 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DOP2 برابر است با -- USD . آیا DOP2 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DOP2 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DOP2 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Data Ownership Protocol 2 (DOP2)