قیمت لحظه‌ ای Daku V2 امروز برابر است با 0.12876 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DAKU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DAKU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره DAKU

اطلاعات قیمت DAKU

وب‌سایت رسمی DAKU

توکنومیکس DAKU

پیش‌بینی قیمت DAKU

لوگو Daku V2

قیمت Daku V2 (DAKU)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DAKU به USD:

$0.12842
$0.12842
-0.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Daku V2 (DAKU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:43:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Daku V2 (DAKU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.125614
$ 0.125614
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.131156
$ 0.131156
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.125614
$ 0.125614

$ 0.131156
$ 0.131156

$ 0.152985
$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318

-0.11%

-0.68%

+5.51%

+5.51%

قیمت لحظه‌ ای Daku V2 (DAKU) برابر است با $0.12876. در 24 ساعت گذشته، DAKU در بازه قیمتی حداقل $ 0.125614 تا حداکثر $ 0.131156 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DAKU برابر با $ 0.152985 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02737318 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DAKU در یک ساعت گذشته -0.11%، در 24 ساعت گذشته -0.68% و در 7 روز گذشته +5.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Daku V2 (DAKU)

$ 77.05M
$ 77.05M

--
----

$ 77.05M
$ 77.05M

600.00M
600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898

ارزش بازار فعلی Daku V2 برابر است با $ 77.05M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DAKU برابر است با 600.00M، و عرضه کل آن 599999752.039898 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.05M است.

تاریخچه قیمت Daku V2 (DAKU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Daku V2 به USD به میزان $ -0.0008913566255943 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Daku V2 به USD به میزان $ +0.0272474057 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Daku V2 به USD به میزان $ +0.0262371934 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Daku V2 به USD به میزان $ +0.080997226998154516 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0008913566255943-0.68%
30 روز$ +0.0272474057+21.16%
60 روز$ +0.0262371934+20.38%
90 روز$ +0.080997226998154516+169.58%

Daku V2DAKU چیست

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Daku V2 (DAKU)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Daku V2 (USD)

ارزش Daku V2 (DAKU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Daku V2 (DAKU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Daku V2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Daku V2 را بررسی کنید!

DAKU به ارزهای محلی

توکنومیکس Daku V2 (DAKU)

درک، توکنومیکس Daku V2 (DAKU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DAKU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Daku V2 (DAKU)

امروز Daku V2 (DAKU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DAKU به واحد USD برابر است با 0.12876 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DAKU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DAKU نسبت به USD برابر است با $ 0.12876. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Daku V2 چقدر است؟
ارزش بازار DAKU برابر است با $ 77.05M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DAKU چقدر است؟
عرضه در گردش DAKU برابر است با 600.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DAKU چقدر بوده است؟
DAKU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.152985 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DAKU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DAKU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02737318 USD رسید.
حجم معاملات DAKU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DAKU برابر است با -- USD.
آیا DAKU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DAKU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DAKU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:43:11 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,795.70
$4,086.79
$0.05663
$201.02
$4.1694
$4,086.79
$113,795.70
$201.02
$2.6291
$1,134.67
