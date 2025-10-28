Daku V2DAKU چیست

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem. Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future. DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem. Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Daku V2 (DAKU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Daku V2 (USD)

ارزش Daku V2 (DAKU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Daku V2 (DAKU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Daku V2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Daku V2 را بررسی کنید!

DAKU به ارزهای محلی

توکنومیکس Daku V2 (DAKU)

درک، توکنومیکس Daku V2 (DAKU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DAKU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Daku V2 (DAKU) امروز Daku V2 (DAKU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DAKU به واحد USD برابر است با 0.12876 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DAKU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.12876 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DAKU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Daku V2 چقدر است؟ ارزش بازار DAKU برابر است با $ 77.05M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DAKU چقدر است؟ عرضه در گردش DAKU برابر است با 600.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DAKU چقدر بوده است؟ DAKU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.152985 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DAKU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DAKU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02737318 USD رسید. حجم معاملات DAKU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DAKU برابر است با -- USD . آیا DAKU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DAKU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DAKU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Daku V2 (DAKU)