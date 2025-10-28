CV3CV3AI چیست

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility. It's not just a job board. It's an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting. 🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences. Enhances your résumé using AI to better match each role. Scores and ranks jobs by match quality. Applies on your behalf (with approval). Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain. Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs 1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé 🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally. Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching. Generates shortlists of matched, verified résumés. Automates outreach and applicant tracking. Prevents fraud with on-chain résumé authentication. Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients 🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring: Tamper-proof work history AI-generated trust scores Resume + job matching audits Decentralized professional identity 💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base) Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai) Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

پیش‌ بینی قیمت CV3 (USD)

ارزش CV3 (CV3AI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CV3 (CV3AI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CV3 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CV3 را بررسی کنید!

CV3AI به ارزهای محلی

توکنومیکس CV3 (CV3AI)

درک، توکنومیکس CV3 (CV3AI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CV3AI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CV3 (CV3AI) امروز CV3 (CV3AI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CV3AI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CV3AI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CV3AI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CV3 چقدر است؟ ارزش بازار CV3AI برابر است با $ 169.78K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CV3AI چقدر است؟ عرضه در گردش CV3AI برابر است با 990.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CV3AI چقدر بوده است؟ CV3AI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CV3AI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CV3AI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CV3AI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CV3AI برابر است با -- USD . آیا CV3AI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CV3AI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CV3AI مراجعه کنید.

