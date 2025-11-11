اقتصاد توکنی CV3 (CV3AI)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت CV3 (CV3AI)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت CV3 (CV3AI)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات CV3 (CV3AI).
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
توکنومیکس CV3 (CV3AI): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی CV3 (CV3AI) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای CV3AI که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های CV3AI که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی CV3AI را درک کردید، قیمت زنده توکن CV3AI را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت CV3AI
میخواهید بدانید که CV3AI به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت CV3AI ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
محبوب ترین ها
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
بیشترین حجم
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
به تازگی اضافه شده
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدها
برترین رشدهای 24 ساعته در بازار رمزارز؛ ارزهایی که هر معامله گر باید زیر نظر داشته باشد