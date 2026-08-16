قیمت امروز CTO Harambe

قیمت لحظه‌ ای CTO Harambe (HARAMBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HARAMBE به USD برابر با $ 0 برای هر HARAMBE می‌ باشد.

توکن CTO Harambe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,350 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00T HARAMBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HARAMBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HARAMBE طی یک ساعت گذشته به میزان -5.58% و در هفت روز اخیر به میزان +5.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CTO Harambe (HARAMBE)

ارزش بازار $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K سرمایه در گردش 100.00T 100.00T 100.00T عرضه کل 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CTO Harambe برابر است با $ 49.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HARAMBE برابر است با 100.00T، و عرضه کل آن 100000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.35K است.