قیمت امروز Crypto Deal Token

قیمت لحظه‌ ای Crypto Deal Token (CDT) در حال حاضر برابر با $ 0.053254 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CDT به USD برابر با $ 0.053254 برای هر CDT می‌ باشد.

توکن Crypto Deal Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,343 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 551.00K CDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CDT در بازه‌ ای بین $ 0.053252 (حداقل) و $ 0.054541 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.27 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.052003 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CDT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 91.74 رسیده است.

اطلاعات بازار Crypto Deal Token (CDT)

ارزش بازار $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K حجم (24 ساعته) $ 91.74$ 91.74 $ 91.74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K سرمایه در گردش 551.00K 551.00K 551.00K عرضه کل 551,000.0 551,000.0 551,000.0

ارزش بازار فعلی Crypto Deal Token برابر است با $ 29.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 91.74. عرضه در گردش CDT برابر است با 551.00K، و عرضه کل آن 551000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.34K است.