CrowdStrike xStockCRWDX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پیش‌ بینی قیمت CrowdStrike xStock (USD)

ارزش CrowdStrike xStock (CRWDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CrowdStrike xStock (CRWDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CrowdStrike xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CrowdStrike xStock را بررسی کنید!

CRWDX به ارزهای محلی

توکنومیکس CrowdStrike xStock (CRWDX)

درک، توکنومیکس CrowdStrike xStock (CRWDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRWDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CrowdStrike xStock (CRWDX) امروز CrowdStrike xStock (CRWDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRWDX به واحد USD برابر است با 528.97 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRWDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 528.97 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRWDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CrowdStrike xStock چقدر است؟ ارزش بازار CRWDX برابر است با $ 224.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRWDX چقدر است؟ عرضه در گردش CRWDX برابر است با 424.03 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRWDX چقدر بوده است؟ CRWDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 536.07 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRWDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRWDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 403.98 USD رسید. حجم معاملات CRWDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRWDX برابر است با -- USD . آیا CRWDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRWDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRWDX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CrowdStrike xStock (CRWDX)