قیمت امروز Cratos

قیمت لحظه‌ ای Cratos (CRTS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRTS به USD برابر با $ 0 برای هر CRTS می‌ باشد.

توکن Cratos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,207,358 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.27B CRTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRTS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00747511 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRTS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -4.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Cratos (CRTS)

ارزش بازار $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M سرمایه در گردش 49.27B 49.27B 49.27B عرضه کل 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

ارزش بازار فعلی Cratos برابر است با $ 3.21M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRTS برابر است با 49.27B، و عرضه کل آن 96299900000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.88M است.