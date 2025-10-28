Compound USDCCUSDC چیست

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system. Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

پیش‌ بینی قیمت Compound USDC (USD)

ارزش Compound USDC (CUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Compound USDC (CUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Compound USDC را بررسی کنید.

توکنومیکس Compound USDC (CUSDC)

درک، توکنومیکس Compound USDC (CUSDC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CUSDC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Compound USDC (CUSDC) امروز Compound USDC (CUSDC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CUSDC به واحد USD برابر است با 0.02525248 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CUSDC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02525248 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CUSDC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Compound USDC چقدر است؟ ارزش بازار CUSDC برابر است با $ 31.90M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CUSDC چقدر است؟ عرضه در گردش CUSDC برابر است با 1.26B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CUSDC چقدر بوده است؟ CUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.220912 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00620705 USD رسید. حجم معاملات CUSDC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CUSDC برابر است با -- USD . آیا CUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CUSDC مراجعه کنید.

