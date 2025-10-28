قیمت لحظه‌ ای Compound USDC امروز برابر است با 0.02525248 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CUSDC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CUSDC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Compound USDC امروز برابر است با 0.02525248 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CUSDC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CUSDC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CUSDC

اطلاعات قیمت CUSDC

وب‌سایت رسمی CUSDC

توکنومیکس CUSDC

پیش‌بینی قیمت CUSDC

لوگو Compound USDC

قیمت Compound USDC (CUSDC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CUSDC به USD:

0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Compound USDC (CUSDC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:58:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Compound USDC (CUSDC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.00%

-0.00%

+0.04%

+0.04%

قیمت لحظه‌ ای Compound USDC (CUSDC) برابر است با $0.02525248. در 24 ساعت گذشته، CUSDC در بازه قیمتی حداقل $ 0.02523512 تا حداکثر $ 0.02527361 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CUSDC برابر با $ 0.220912 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00620705 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CUSDC در یک ساعت گذشته +0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.00% و در 7 روز گذشته +0.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Compound USDC (CUSDC)

--
----

ارزش بازار فعلی Compound USDC برابر است با $ 31.90M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUSDC برابر است با 1.26B، و عرضه کل آن 1263246422.753062 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.90M است.

تاریخچه قیمت Compound USDC (CUSDC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Compound USDC به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Compound USDC به USD به میزان $ +0.0000500832 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Compound USDC به USD به میزان $ +0.0000791160 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Compound USDC به USD به میزان $ +0.000194515323985743 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.00%
30 روز$ +0.0000500832+0.20%
60 روز$ +0.0000791160+0.31%
90 روز$ +0.000194515323985743+0.78%

Compound USDCCUSDC چیست

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Compound USDC (CUSDC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Compound USDC (USD)

ارزش Compound USDC (CUSDC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Compound USDC (CUSDC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Compound USDC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Compound USDC را بررسی کنید!

CUSDC به ارزهای محلی

توکنومیکس Compound USDC (CUSDC)

درک، توکنومیکس Compound USDC (CUSDC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CUSDC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Compound USDC (CUSDC)

امروز Compound USDC (CUSDC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CUSDC به واحد USD برابر است با 0.02525248 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CUSDC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CUSDC نسبت به USD برابر است با $ 0.02525248. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Compound USDC چقدر است؟
ارزش بازار CUSDC برابر است با $ 31.90M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CUSDC چقدر است؟
عرضه در گردش CUSDC برابر است با 1.26B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CUSDC چقدر بوده است؟
CUSDC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.220912 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CUSDC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CUSDC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00620705 USD رسید.
حجم معاملات CUSDC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CUSDC برابر است با -- USD.
آیا CUSDC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CUSDC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CUSDC مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Compound USDC (CUSDC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

