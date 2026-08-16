قیمت امروز Coinbase Wrapped LTC

قیمت لحظه‌ ای Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) در حال حاضر برابر با $ 44.22 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CBLTC به USD برابر با $ 44.22 برای هر CBLTC می‌ باشد.

توکن Coinbase Wrapped LTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,600,156 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 81.42K CBLTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CBLTC در بازه‌ ای بین $ 43.69 (حداقل) و $ 44.28 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 135.04 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 30.22 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CBLTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.45% و در هفت روز اخیر به میزان -3.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.54K رسیده است.

اطلاعات بازار Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

ارزش بازار $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M حجم (24 ساعته) $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M سرمایه در گردش 81.42K 81.42K 81.42K عرضه کل 81,415.67108149 81,415.67108149 81,415.67108149

ارزش بازار فعلی Coinbase Wrapped LTC برابر است با $ 3.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.54K. عرضه در گردش CBLTC برابر است با 81.42K، و عرضه کل آن 81415.67108149 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.60M است.