قیمت امروز Coinbase Wrapped ADA

قیمت لحظه‌ ای Coinbase Wrapped ADA (CBADA) در حال حاضر برابر با $ 0.177008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CBADA به USD برابر با $ 0.177008 برای هر CBADA می‌ باشد.

توکن Coinbase Wrapped ADA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,612,493 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 54.31M CBADA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CBADA در بازه‌ ای بین $ 0.176589 (حداقل) و $ 0.181417 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.072 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.138384 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CBADA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -11.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 368.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

ارزش بازار $ 9.61M$ 9.61M $ 9.61M حجم (24 ساعته) $ 368.14K$ 368.14K $ 368.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.61M$ 9.61M $ 9.61M سرمایه در گردش 54.31M 54.31M 54.31M عرضه کل 54,306,419.432881 54,306,419.432881 54,306,419.432881

ارزش بازار فعلی Coinbase Wrapped ADA برابر است با $ 9.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 368.14K. عرضه در گردش CBADA برابر است با 54.31M، و عرضه کل آن 54306419.432881 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.61M است.