CLONESCLONES چیست

World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform. World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت CLONES (USD)

ارزش CLONES (CLONES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CLONES (CLONES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CLONES را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CLONES را بررسی کنید!

CLONES به ارزهای محلی

توکنومیکس CLONES (CLONES)

درک، توکنومیکس CLONES (CLONES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CLONES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره CLONES (CLONES) امروز CLONES (CLONES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CLONES به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CLONES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CLONES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار CLONES چقدر است؟ ارزش بازار CLONES برابر است با $ 322.20K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CLONES چقدر است؟ عرضه در گردش CLONES برابر است با 975.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CLONES چقدر بوده است؟ CLONES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00472169 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CLONES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CLONES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CLONES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CLONES برابر است با -- USD . آیا CLONES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CLONES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CLONES مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CLONES (CLONES)