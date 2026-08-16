قیمت امروز Claude Crab

قیمت لحظه‌ ای Claude Crab (CRABAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00154681 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRABAI به USD برابر با $ 0.00154681 برای هر CRABAI می‌ باشد.

توکن Claude Crab در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,694,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.50B CRABAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRABAI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00405266 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00154662 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRABAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.97 رسیده است.

اطلاعات بازار Claude Crab (CRABAI)

ارزش بازار $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M حجم (24 ساعته) $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M سرمایه در گردش 9.50B 9.50B 9.50B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Claude Crab برابر است با $ 14.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.97. عرضه در گردش CRABAI برابر است با 9.50B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.47M است.