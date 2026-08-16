قیمت امروز Chill Town

قیمت لحظه‌ ای Chill Town (CHILLTOWN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHILLTOWN به USD برابر با $ 0 برای هر CHILLTOWN می‌ باشد.

توکن Chill Town در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,311 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 855.49M CHILLTOWN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHILLTOWN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHILLTOWN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -9.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chill Town (CHILLTOWN)

ارزش بازار $ 43.31K$ 43.31K $ 43.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.31K$ 43.31K $ 43.31K سرمایه در گردش 855.49M 855.49M 855.49M عرضه کل 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

ارزش بازار فعلی Chill Town برابر است با $ 43.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHILLTOWN برابر است با 855.49M، و عرضه کل آن 855487131.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.31K است.