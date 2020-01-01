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برترین توکن‌ های ماشین مجازی موازی (EVM) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ماشین مجازی موازی (EVM) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
SEI
SEI
SEI
$ 0.04003
+0.07%
-0.52%
-3.05%
$ 289.07M
$ 1.53M
2
Monad
Monad
MON
$ 0.0209
+0.48%
-0.76%
-0.43%
$ 247.38M
$ 8.06M
3
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.0049969
-1.17%
-0.01%
-1.82%
$ 6.00M
$ 14.74K
4
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01376
-0.15%
-0.15%
-7.05%
$ 3.29M
$ 4.11M
5
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
0.00%
$ 670.43K
$ 172.09
6
Reddio
Reddio
RDO
$ 6.81E-6
0.00%
+1.50%
-31.97%
$ 12.93K
--
7
Pharos
Pharos
PROS
$ 0.3757
-0.87%
+2.01%
-7.00%
--
$ 4.48K

سوالات متداول

توکن‌ های ماشین مجازی موازی (EVM) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ماشین مجازی موازی (EVM) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $546.42M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ماشین مجازی موازی (EVM) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ماشین مجازی موازی (EVM) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PROS با ثبت تغییر قیمتی 2.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ماشین مجازی موازی (EVM) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته ماشین مجازی موازی (EVM) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ماشین مجازی موازی (EVM) می‌توان به SEI, MON, REACT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ماشین مجازی موازی (EVM) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ماشین مجازی موازی (EVM) در حال حاضر حدود $546.42M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ماشین مجازی موازی (EVM)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.