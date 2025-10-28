Thank You So MuchTYSM چیست

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

منبع Thank You So Much (TYSM) وب سایت رسمی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Thank You So Much (TYSM) امروز Thank You So Much (TYSM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TYSM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TYSM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TYSM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Thank You So Much چقدر است؟ ارزش بازار TYSM برابر است با $ 62.37K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TYSM چقدر است؟ عرضه در گردش TYSM برابر است با 82.84B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TYSM چقدر بوده است؟ TYSM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TYSM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TYSM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TYSM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TYSM برابر است با -- USD . آیا TYSM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TYSM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TYSM مراجعه کنید.

