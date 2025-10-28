StremeSTREME چیست

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

توکنومیکس Streme (STREME)

درک، توکنومیکس Streme (STREME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STREME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Streme (STREME) امروز Streme (STREME) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STREME به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STREME نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STREME نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Streme چقدر است؟ ارزش بازار STREME برابر است با $ 514.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STREME چقدر است؟ عرضه در گردش STREME برابر است با 94.36B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STREME چقدر بوده است؟ STREME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STREME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STREME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات STREME چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STREME برابر است با -- USD . آیا STREME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STREME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STREME مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Streme (STREME)