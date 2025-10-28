قیمت Caesar (CAESAR)
قیمت لحظه ای Caesar (CAESAR) برابر است با $0.01068364. در 24 ساعت گذشته، CAESAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00983122 تا حداکثر $ 0.01159049 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CAESAR برابر با $ 0.02986281 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00704573 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، CAESAR در یک ساعت گذشته +1.86%، در 24 ساعت گذشته -6.41% و در 7 روز گذشته -10.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Caesar برابر است با $ 10.68M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CAESAR برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999913.2851058 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 10.68M است.
امروز، تغییر قیمت Caesar به USD به میزان $ -0.00073245566477938 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Caesar به USD به میزان $ -0.0037397515 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Caesar به USD به میزان $ -0.0056148404 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Caesar به USD به میزان $ 0 بود.
Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.
Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Caesar (CAESAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Caesar (CAESAR) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Caesar را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Caesar را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Caesar (CAESAR) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CAESAR بیشتر بدانید!
