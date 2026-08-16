قیمت امروز Buttcoin2026

قیمت لحظه‌ ای Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUTTCOIN2026 به USD برابر با $ 0 برای هر BUTTCOIN2026 می‌ باشد.

توکن Buttcoin2026 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 348,446 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 982.52M BUTTCOIN2026 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUTTCOIN2026 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUTTCOIN2026 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026)

ارزش بازار $ 348.45K$ 348.45K $ 348.45K حجم (24 ساعته) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 348.45K$ 348.45K $ 348.45K سرمایه در گردش 982.52M 982.52M 982.52M عرضه کل 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309 982,521,847.4938309

ارزش بازار فعلی Buttcoin2026 برابر است با $ 348.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.00K. عرضه در گردش BUTTCOIN2026 برابر است با 982.52M، و عرضه کل آن 982521847.4938309 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 348.45K است.