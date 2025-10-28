BNB LIONBNBLION چیست

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement. BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BNB LION (BNBLION) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BNB LION (USD)

ارزش BNB LION (BNBLION) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BNB LION (BNBLION) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BNB LION را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BNB LION را بررسی کنید!

BNBLION به ارزهای محلی

توکنومیکس BNB LION (BNBLION)

درک، توکنومیکس BNB LION (BNBLION) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BNBLION بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BNB LION (BNBLION) امروز BNB LION (BNBLION) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BNBLION به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BNBLION نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BNBLION نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BNB LION چقدر است؟ ارزش بازار BNBLION برابر است با $ 295.21K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BNBLION چقدر است؟ عرضه در گردش BNBLION برابر است با 94,825.21T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BNBLION چقدر بوده است؟ BNBLION به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BNBLION در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BNBLION به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BNBLION چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BNBLION برابر است با -- USD . آیا BNBLION در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BNBLION در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BNBLION مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BNB LION (BNBLION)