BASEDD HouseBASEDD چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BASEDD House (BASEDD) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BASEDD House (USD)

ارزش BASEDD House (BASEDD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BASEDD House (BASEDD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BASEDD House را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BASEDD House را بررسی کنید!

BASEDD به ارزهای محلی

توکنومیکس BASEDD House (BASEDD)

درک، توکنومیکس BASEDD House (BASEDD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BASEDD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BASEDD House (BASEDD) امروز BASEDD House (BASEDD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BASEDD به واحد USD برابر است با 0.00119697 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BASEDD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00119697 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BASEDD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BASEDD House چقدر است؟ ارزش بازار BASEDD برابر است با $ 1.20M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BASEDD چقدر است؟ عرضه در گردش BASEDD برابر است با 999.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BASEDD چقدر بوده است؟ BASEDD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00924382 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BASEDD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BASEDD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BASEDD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BASEDD برابر است با -- USD . آیا BASEDD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BASEDD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BASEDD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BASEDD House (BASEDD)