قیمت امروز Aurra by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Aurra by Virtuals (AURA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AURA به USD برابر با $ 0 برای هر AURA می‌ باشد.

توکن Aurra by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,921 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B AURA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AURA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00992177 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AURA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -29.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Aurra by Virtuals (AURA)

ارزش بازار $ 74.92K$ 74.92K $ 74.92K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.92K$ 74.92K $ 74.92K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Aurra by Virtuals برابر است با $ 74.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AURA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.92K است.