قیمت امروز Aura Final Boss

قیمت لحظه‌ ای Aura Final Boss (KIMCHI) در حال حاضر برابر با $ 0.00108002 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 179.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIMCHI به USD برابر با $ 0.00108002 برای هر KIMCHI می‌ باشد.

توکن Aura Final Boss در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,069,484 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.25M KIMCHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIMCHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00210331 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00365152 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIMCHI طی یک ساعت گذشته به میزان -5.48% و در هفت روز اخیر به میزان -35.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.11M رسیده است.

اطلاعات بازار Aura Final Boss (KIMCHI)

ارزش بازار $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M حجم (24 ساعته) $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M سرمایه در گردش 990.25M 990.25M 990.25M عرضه کل 990,247,738.268734 990,247,738.268734 990,247,738.268734

ارزش بازار فعلی Aura Final Boss برابر است با $ 1.07M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.11M. عرضه در گردش KIMCHI برابر است با 990.25M، و عرضه کل آن 990247738.268734 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.07M است.