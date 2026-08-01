قیمت امروز ASML xStock

قیمت لحظه‌ ای ASML xStock (ASMLX) در حال حاضر برابر با $ 1,828.8 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASMLX به USD برابر با $ 1,828.8 برای هر ASMLX می‌ باشد.

توکن ASML xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 629,097 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 343.99 ASMLX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASMLX در بازه‌ ای بین $ 1,828.7 (حداقل) و $ 1,828.94 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,001.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,391.93 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASMLX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +5.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 48.88 رسیده است.

اطلاعات بازار ASML xStock (ASMLX)

ارزش بازار $ 629.10K$ 629.10K $ 629.10K حجم (24 ساعته) $ 48.88$ 48.88 $ 48.88 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 133.97M$ 133.97M $ 133.97M سرمایه در گردش 343.99 343.99 343.99 عرضه کل 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

ارزش بازار فعلی ASML xStock برابر است با $ 629.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 48.88. عرضه در گردش ASMLX برابر است با 343.99، و عرضه کل آن 73256.43157948997 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 133.97M است.