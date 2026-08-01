قیمت امروز Arrland RUM

قیمت لحظه‌ ای Arrland RUM (RUM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RUM به USD برابر با $ 0 برای هر RUM می‌ باشد.

توکن Arrland RUM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,844 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.08B RUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RUM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00974685 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RUM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.59% و در هفت روز اخیر به میزان +1.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Arrland RUM (RUM)

ارزش بازار $ 95.84K$ 95.84K $ 95.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 146.49K$ 146.49K $ 146.49K سرمایه در گردش 1.08B 1.08B 1.08B عرضه کل 1,657,032,732.973997 1,657,032,732.973997 1,657,032,732.973997

ارزش بازار فعلی Arrland RUM برابر است با $ 95.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RUM برابر است با 1.08B، و عرضه کل آن 1657032732.973997 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 146.49K است.