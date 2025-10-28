ArivaARV چیست

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing. Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country. ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ariva (ARV) امروز Ariva (ARV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ARV به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ARV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ARV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ariva چقدر است؟ ارزش بازار ARV برابر است با $ 333.11K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ARV چقدر است؟ عرضه در گردش ARV برابر است با 72.55B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARV چقدر بوده است؟ ARV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00141842 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ARV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ARV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ARV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARV برابر است با -- USD . آیا ARV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ARV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ariva (ARV)