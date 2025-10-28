قیمت لحظه‌ ای Ariva امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ariva امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ariva

قیمت Ariva (ARV)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ARV به USD:

--
----
-2.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ariva (ARV)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:25:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ariva (ARV) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141842
$ 0.00141842$ 0.00141842

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-2.85%

-1.69%

-1.69%

قیمت لحظه‌ ای Ariva (ARV) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، ARV در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ARV برابر با $ 0.00141842 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ARV در یک ساعت گذشته +0.06%، در 24 ساعت گذشته -2.85% و در 7 روز گذشته -1.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ariva (ARV)

$ 333.11K
$ 333.11K$ 333.11K

--
----

$ 429.93K
$ 429.93K$ 429.93K

72.55B
72.55B 72.55B

93,639,999,939.04
93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

ارزش بازار فعلی Ariva برابر است با $ 333.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ARV برابر است با 72.55B، و عرضه کل آن 93639999939.04 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 429.93K است.

تاریخچه قیمت Ariva (ARV) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Ariva به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ariva به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ariva به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ariva به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.85%
30 روز$ 0-15.63%
60 روز$ 0-29.65%
90 روز$ 0--

ArivaARV چیست

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Ariva (ARV)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ariva (USD)

ارزش Ariva (ARV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ariva (ARV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ariva را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ariva را بررسی کنید!

ARV به ارزهای محلی

توکنومیکس Ariva (ARV)

درک، توکنومیکس Ariva (ARV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ARV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ariva (ARV)

امروز Ariva (ARV) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ARV به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ARV نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ARV نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ariva چقدر است؟
ارزش بازار ARV برابر است با $ 333.11K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ARV چقدر است؟
عرضه در گردش ARV برابر است با 72.55B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARV چقدر بوده است؟
ARV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00141842 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ARV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ARV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات ARV چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARV برابر است با -- USD.
آیا ARV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ARV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARV مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:25:56 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ariva (ARV)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

