قیمت لحظه‌ ای APO امروز برابر است با 0.164904 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای APO امروز برابر است با 0.164904 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره APO

اطلاعات قیمت APO

وب‌سایت رسمی APO

توکنومیکس APO

پیش‌بینی قیمت APO

لوگو APO

قیمت APO (APO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 APO به USD:

-4.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای APO (APO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:27:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت APO (APO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.05%

-4.98%

-2.91%

-2.91%

قیمت لحظه‌ ای APO (APO) برابر است با $0.164904. در 24 ساعت گذشته، APO در بازه قیمتی حداقل $ 0.164086 تا حداکثر $ 0.174195 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته APO برابر با $ 0.222348 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.068552 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، APO در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته -4.98% و در 7 روز گذشته -2.91% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار APO (APO)

--
----

ارزش بازار فعلی APO برابر است با $ 161.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش APO برابر است با 980.44K، و عرضه کل آن 200000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.02M است.

تاریخچه قیمت APO (APO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت APO به USD به میزان $ -0.0086553620051537 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت APO به USD به میزان $ -0.0071406730 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت APO به USD به میزان $ -0.0156536111 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت APO به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0086553620051537-4.98%
30 روز$ -0.0071406730-4.33%
60 روز$ -0.0156536111-9.49%
90 روز$ 0--

APOAPO چیست

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع APO (APO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت APO (USD)

ارزش APO (APO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از APO (APO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت APO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت APO را بررسی کنید!

APO به ارزهای محلی

توکنومیکس APO (APO)

درک، توکنومیکس APO (APO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره APO (APO)

امروز APO (APO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای APO به واحد USD برابر است با 0.164904 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی APO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی APO نسبت به USD برابر است با $ 0.164904. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار APO چقدر است؟
ارزش بازار APO برابر است با $ 161.90K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش APO چقدر است؟
عرضه در گردش APO برابر است با 980.44K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت APO چقدر بوده است؟
APO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.222348 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت APO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
APO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.068552 USD رسید.
حجم معاملات APO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APO برابر است با -- USD.
آیا APO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد APO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APO مراجعه کنید.
