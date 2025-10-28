APOAPO چیست

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt. The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg. Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

منبع APO (APO) وب سایت رسمی

APO به ارزهای محلی

توکنومیکس APO (APO)

درک، توکنومیکس APO (APO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره APO (APO) امروز APO (APO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای APO به واحد USD برابر است با 0.164904 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی APO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.164904 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی APO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار APO چقدر است؟ ارزش بازار APO برابر است با $ 161.90K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش APO چقدر است؟ عرضه در گردش APO برابر است با 980.44K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت APO چقدر بوده است؟ APO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.222348 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت APO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ APO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.068552 USD رسید. حجم معاملات APO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APO برابر است با -- USD . آیا APO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد APO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APO مراجعه کنید.

