قیمت امروز Alto DUSD

قیمت لحظه‌ ای Alto DUSD (DUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999889 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUSD به USD برابر با $ 0.999889 برای هر DUSD می‌ باشد.

توکن Alto DUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 910,597 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 910.70K DUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUSD در بازه‌ ای بین $ 0.999659 (حداقل) و $ 1.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.047 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.971676 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 368.41 رسیده است.

اطلاعات بازار Alto DUSD (DUSD)

ارزش بازار $ 910.60K$ 910.60K $ 910.60K حجم (24 ساعته) $ 368.41$ 368.41 $ 368.41 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 910.60K$ 910.60K $ 910.60K سرمایه در گردش 910.70K 910.70K 910.70K عرضه کل 910,698.2531364436 910,698.2531364436 910,698.2531364436

ارزش بازار فعلی Alto DUSD برابر است با $ 910.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 368.41. عرضه در گردش DUSD برابر است با 910.70K، و عرضه کل آن 910698.2531364436 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 910.60K است.