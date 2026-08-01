قیمت امروز Alpha Base Index

قیمت لحظه‌ ای Alpha Base Index (ABX) در حال حاضر برابر با $ 0.00134524 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ABX به USD برابر با $ 0.00134524 برای هر ABX می‌ باشد.

توکن Alpha Base Index در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 164,344 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 122.17M ABX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ABX در بازه‌ ای بین $ 0.00112208 (حداقل) و $ 0.00135377 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00398179 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ABX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.61% و در هفت روز اخیر به میزان +77.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Alpha Base Index (ABX)

ارزش بازار $ 164.34K$ 164.34K $ 164.34K حجم (24 ساعته) $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 164.34K$ 164.34K $ 164.34K سرمایه در گردش 122.17M 122.17M 122.17M عرضه کل 122,167,359.0644973 122,167,359.0644973 122,167,359.0644973

ارزش بازار فعلی Alpha Base Index برابر است با $ 164.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.11K. عرضه در گردش ABX برابر است با 122.17M، و عرضه کل آن 122167359.0644973 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 164.34K است.