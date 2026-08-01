قیمت امروز Almanak

قیمت لحظه‌ ای Almanak (ALMANAK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALMANAK به USD برابر با $ 0 برای هر ALMANAK می‌ باشد.

توکن Almanak در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 120,360 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 268.80M ALMANAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALMANAK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.173061 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALMANAK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -16.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.97 رسیده است.

اطلاعات بازار Almanak (ALMANAK)

ارزش بازار $ 120.36K$ 120.36K $ 120.36K حجم (24 ساعته) $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 447.77K$ 447.77K $ 447.77K سرمایه در گردش 268.80M 268.80M 268.80M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Almanak برابر است با $ 120.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.97. عرضه در گردش ALMANAK برابر است با 268.80M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 447.77K است.