قیمت لحظه‌ ای ALLINDOGE امروز برابر است با 0.00537217 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ALLINDOGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ALLINDOGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ALLINDOGE (ALLINDOGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ALLINDOGE به USD:

$0.00537217
-5.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ALLINDOGE (ALLINDOGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ALLINDOGE (ALLINDOGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00533385
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00582669
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00533385
$ 0.00582669
$ 0.01291751
$ 0.00438126
-1.08%

-4.77%

-11.68%

-11.68%

قیمت لحظه‌ ای ALLINDOGE (ALLINDOGE) برابر است با $0.00537217. در 24 ساعت گذشته، ALLINDOGE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00533385 تا حداکثر $ 0.00582669 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ALLINDOGE برابر با $ 0.01291751 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00438126 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ALLINDOGE در یک ساعت گذشته -1.08%، در 24 ساعت گذشته -4.77% و در 7 روز گذشته -11.68% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ALLINDOGE (ALLINDOGE)

$ 5.34M
--
$ 5.34M
994.45M
994,448,350.352716
ارزش بازار فعلی ALLINDOGE برابر است با $ 5.34M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALLINDOGE برابر است با 994.45M، و عرضه کل آن 994448350.352716 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.34M است.

تاریخچه قیمت ALLINDOGE (ALLINDOGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ALLINDOGE به USD به میزان $ -0.000269505658326268 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ALLINDOGE به USD به میزان $ -0.0005934501 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ALLINDOGE به USD به میزان $ -0.0011948023 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ALLINDOGE به USD به میزان $ -0.004530414564764023 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000269505658326268-4.77%
30 روز$ -0.0005934501-11.04%
60 روز$ -0.0011948023-22.24%
90 روز$ -0.004530414564764023-45.74%

ALLINDOGEALLINDOGE چیست

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ALLINDOGE (ALLINDOGE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ALLINDOGE (USD)

ارزش ALLINDOGE (ALLINDOGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ALLINDOGE (ALLINDOGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ALLINDOGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ALLINDOGE را بررسی کنید!

ALLINDOGE به ارزهای محلی

توکنومیکس ALLINDOGE (ALLINDOGE)

درک، توکنومیکس ALLINDOGE (ALLINDOGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ALLINDOGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ALLINDOGE (ALLINDOGE)

امروز ALLINDOGE (ALLINDOGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ALLINDOGE به واحد USD برابر است با 0.00537217 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ALLINDOGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ALLINDOGE نسبت به USD برابر است با $ 0.00537217. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ALLINDOGE چقدر است؟
ارزش بازار ALLINDOGE برابر است با $ 5.34M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ALLINDOGE چقدر است؟
عرضه در گردش ALLINDOGE برابر است با 994.45M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ALLINDOGE چقدر بوده است؟
ALLINDOGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01291751 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ALLINDOGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ALLINDOGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00438126 USD رسید.
حجم معاملات ALLINDOGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ALLINDOGE برابر است با -- USD.
آیا ALLINDOGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ALLINDOGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ALLINDOGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:53:11 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

