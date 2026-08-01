قیمت امروز All in Dollo

قیمت لحظه‌ ای All in Dollo (DOLLO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOLLO به USD برابر با $ 0 برای هر DOLLO می‌ باشد.

توکن All in Dollo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 131,467 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 903.30M DOLLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOLLO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01046417 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOLLO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +43.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 358.52 رسیده است.

اطلاعات بازار All in Dollo (DOLLO)

ارزش بازار $ 131.47K$ 131.47K $ 131.47K حجم (24 ساعته) $ 358.52$ 358.52 $ 358.52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 131.47K$ 131.47K $ 131.47K سرمایه در گردش 903.30M 903.30M 903.30M عرضه کل 999,930,458.215943 999,930,458.215943 999,930,458.215943

ارزش بازار فعلی All in Dollo برابر است با $ 131.47K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 358.52. عرضه در گردش DOLLO برابر است با 903.30M، و عرضه کل آن 999930458.215943 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 131.47K است.