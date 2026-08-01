قیمت امروز Ali for fx protocol by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Ali for fx protocol by Virtuals (FX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FX به USD برابر با $ 0 برای هر FX می‌ باشد.

توکن Ali for fx protocol by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,889.24 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 989.44M FX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00163882 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

ارزش بازار $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.98K$ 17.98K $ 17.98K سرمایه در گردش 989.44M 989.44M 989.44M عرضه کل 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567

ارزش بازار فعلی Ali for fx protocol by Virtuals برابر است با $ 17.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FX برابر است با 989.44M، و عرضه کل آن 994444490.6525567 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.98K است.