aiPumpAIPUMP چیست

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum. These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated tokens for ownership and monetization. aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get: AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

پیش‌ بینی قیمت aiPump (USD)

ارزش aiPump (AIPUMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از aiPump (AIPUMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت aiPump را بررسی کنید.

AIPUMP به ارزهای محلی

توکنومیکس aiPump (AIPUMP)

درک، توکنومیکس aiPump (AIPUMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIPUMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره aiPump (AIPUMP) امروز aiPump (AIPUMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIPUMP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIPUMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIPUMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار aiPump چقدر است؟ ارزش بازار AIPUMP برابر است با $ 96.10K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIPUMP چقدر است؟ عرضه در گردش AIPUMP برابر است با 418.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIPUMP چقدر بوده است؟ AIPUMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04072074 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIPUMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIPUMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AIPUMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIPUMP برابر است با -- USD . آیا AIPUMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIPUMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIPUMP مراجعه کنید.

