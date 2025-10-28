AI Dev AgentAIDEV چیست

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support. AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع AI Dev Agent (AIDEV) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (USD)

ارزش AI Dev Agent (AIDEV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AI Dev Agent (AIDEV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AI Dev Agent را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent را بررسی کنید!

AIDEV به ارزهای محلی

توکنومیکس AI Dev Agent (AIDEV)

درک، توکنومیکس AI Dev Agent (AIDEV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIDEV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AI Dev Agent (AIDEV) امروز AI Dev Agent (AIDEV) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIDEV به واحد USD برابر است با 0.00159794 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIDEV نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00159794 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIDEV نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AI Dev Agent چقدر است؟ ارزش بازار AIDEV برابر است با $ 124.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIDEV چقدر است؟ عرضه در گردش AIDEV برابر است با 77.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIDEV چقدر بوده است؟ AIDEV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00782371 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIDEV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIDEV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AIDEV چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIDEV برابر است با -- USD . آیا AIDEV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIDEV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIDEV مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AI Dev Agent (AIDEV)