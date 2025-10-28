قیمت لحظه‌ ای AI Dev Agent امروز برابر است با 0.00159794 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIDEV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIDEV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AI Dev Agent امروز برابر است با 0.00159794 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIDEV به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIDEV را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو AI Dev Agent

قیمت AI Dev Agent (AIDEV)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AIDEV به USD:

$0.00159794
$0.00159794
-1.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای AI Dev Agent (AIDEV)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AI Dev Agent (AIDEV) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00158793
$ 0.00158793
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00161647
$ 0.00161647
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00158793
$ 0.00158793

$ 0.00161647
$ 0.00161647

$ 0.00782371
$ 0.00782371

$ 0
$ 0

-0.06%

-1.13%

+10.15%

+10.15%

قیمت لحظه‌ ای AI Dev Agent (AIDEV) برابر است با $0.00159794. در 24 ساعت گذشته، AIDEV در بازه قیمتی حداقل $ 0.00158793 تا حداکثر $ 0.00161647 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AIDEV برابر با $ 0.00782371 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AIDEV در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته -1.13% و در 7 روز گذشته +10.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AI Dev Agent (AIDEV)

$ 124.13K
$ 124.13K

--
--

$ 639.18K
$ 639.18K

77.68M
77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0

ارزش بازار فعلی AI Dev Agent برابر است با $ 124.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIDEV برابر است با 77.68M، و عرضه کل آن 400000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 639.18K است.

تاریخچه قیمت AI Dev Agent (AIDEV) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AI Dev Agent به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AI Dev Agent به USD به میزان $ +0.0005142576 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AI Dev Agent به USD به میزان $ +0.0103740998 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AI Dev Agent به USD به میزان $ +0.00119917837558664 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.13%
30 روز$ +0.0005142576+32.18%
60 روز$ +0.0103740998+649.22%
90 روز$ +0.00119917837558664+300.73%

AI Dev AgentAIDEV چیست

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع AI Dev Agent (AIDEV)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (USD)

ارزش AI Dev Agent (AIDEV) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AI Dev Agent (AIDEV) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AI Dev Agent را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent را بررسی کنید!

AIDEV به ارزهای محلی

توکنومیکس AI Dev Agent (AIDEV)

درک، توکنومیکس AI Dev Agent (AIDEV) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIDEV بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AI Dev Agent (AIDEV)

امروز AI Dev Agent (AIDEV) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AIDEV به واحد USD برابر است با 0.00159794 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AIDEV نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AIDEV نسبت به USD برابر است با $ 0.00159794. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AI Dev Agent چقدر است؟
ارزش بازار AIDEV برابر است با $ 124.13K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AIDEV چقدر است؟
عرضه در گردش AIDEV برابر است با 77.68M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIDEV چقدر بوده است؟
AIDEV به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00782371 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AIDEV در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AIDEV به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات AIDEV چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIDEV برابر است با -- USD.
آیا AIDEV در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AIDEV در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIDEV مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AI Dev Agent (AIDEV)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

$113,879.52

$4,090.84

$0.05544

$200.24

$4.2905

$4,090.84

$113,879.52

$200.24

$2.6333

$1,133.52

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001121

$0.0000000000000001350

$0.1706

$0.04422

$0.0000000000201

$0.03606

