پیش‌بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت AI Dev Agent برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه AIDEV را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

پیش‌ بینی‌ های قیمت AI Dev Agent برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود AI Dev Agent احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001638 برسد. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود AI Dev Agent احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.001719 برسد. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت AIDEV تا سال 2027 به حدود $ 0.001805 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت AIDEV تا سال 2028 به حدود $ 0.001896 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی AIDEV تا سال 2029 حدود $ 0.001991 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی AIDEV تا سال 2030 حدود $ 0.002090 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت AI Dev Agent احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.003405 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) AI Dev Agent (AIDEV) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت AI Dev Agent احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.005546 برسد.

2026 $ 0.001719 5.00%

2027 $ 0.001805 10.25%

2028 $ 0.001896 15.76%

2029 $ 0.001991 21.55%

2030 $ 0.002090 27.63%

2031 $ 0.002195 34.01%

2032 $ 0.002304 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.002420 47.75%

2034 $ 0.002541 55.13%

2035 $ 0.002668 62.89%

2036 $ 0.002801 71.03%

2037 $ 0.002941 79.59%

2038 $ 0.003088 88.56%

2039 $ 0.003243 97.99%

2040 $ 0.003405 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت AI Dev Agent برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.001638 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.001638 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.001639 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.001644 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز AI Dev Agent (AIDEV) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای AIDEV در October 28, 2025(امروز) ، 0.001638$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا AI Dev Agent (AIDEV) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای AIDEV، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.001638$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته AI Dev Agent (AIDEV) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای AIDEV، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.001639$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای AIDEV به میزان 0.001644$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی AI Dev Agent قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 127.24K$ 127.24K $ 127.24K سرمایه در گردش 77.68M 77.68M 77.68M حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای AIDEV در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، AIDEV دارای عرضه در گردش حدود 77.68M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 127.24K برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای AIDEV

قیمت تاریخی AI Dev Agent طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای AI Dev Agent، قیمت فعلی AI Dev Agent برابر با 0.001638 USD است. عرضه در گردش AI Dev Agent(AIDEV) برابر با 77.68M AIDEV است که ارزش بازار آن را به $127,240 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 2.11% $ 0 $ 0.001651 $ 0.001587

7 روز 13.07% $ 0.000214 $ 0.001649 $ 0.001016

30 روز 57.22% $ 0.000937 $ 0.001649 $ 0.001016 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، AI Dev Agent حرکت قیمتی 0$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 2.11% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، AI Dev Agent با بالاترین قیمت $0.001649 و پایین‌ ترین قیمت $0.001016 معامله شده است. تغییر قیمت آن 13.07% بوده است. این روند اخیر پتانسیل AIDEV برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، AI Dev Agent تغییر 57.22% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.000937 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که AIDEV ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent (AIDEV) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت AI Dev Agent ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی AIDEV را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای AI Dev Agent در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده AIDEV را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت AI Dev Agent را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده AIDEV ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت AIDEV می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده AI Dev Agent بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت AIDEV مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت AIDEV به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

