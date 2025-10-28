Agent Vilady TVVILADY چیست

The VILADY token is tied to "Vilady," a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel's economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت Agent Vilady TV (USD)

ارزش Agent Vilady TV (VILADY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Agent Vilady TV (VILADY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Agent Vilady TV را بررسی کنید.

VILADY به ارزهای محلی

توکنومیکس Agent Vilady TV (VILADY)

درک، توکنومیکس Agent Vilady TV (VILADY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VILADY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Agent Vilady TV (VILADY) امروز Agent Vilady TV (VILADY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VILADY به واحد USD برابر است با 0.01308316 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VILADY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01308316 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VILADY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Agent Vilady TV چقدر است؟ ارزش بازار VILADY برابر است با $ 130.66K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VILADY چقدر است؟ عرضه در گردش VILADY برابر است با 9.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VILADY چقدر بوده است؟ VILADY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01562303 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VILADY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VILADY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01117943 USD رسید. حجم معاملات VILADY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VILADY برابر است با -- USD . آیا VILADY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VILADY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VILADY مراجعه کنید.

