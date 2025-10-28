قیمت لحظه‌ ای Agent Vilady TV امروز برابر است با 0.01308316 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VILADY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VILADY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Agent Vilady TV امروز برابر است با 0.01308316 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VILADY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VILADY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VILADY

اطلاعات قیمت VILADY

وب‌سایت رسمی VILADY

توکنومیکس VILADY

پیش‌بینی قیمت VILADY

لوگو Agent Vilady TV

قیمت Agent Vilady TV (VILADY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VILADY به USD:

$0.01308316
-0.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Agent Vilady TV (VILADY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Agent Vilady TV (VILADY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01280915
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01327834
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01280915
$ 0.01327834
$ 0.01562303
$ 0.01117943
+0.31%

-0.87%

+3.33%

+3.33%

قیمت لحظه‌ ای Agent Vilady TV (VILADY) برابر است با $0.01308316. در 24 ساعت گذشته، VILADY در بازه قیمتی حداقل $ 0.01280915 تا حداکثر $ 0.01327834 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VILADY برابر با $ 0.01562303 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01117943 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VILADY در یک ساعت گذشته +0.31%، در 24 ساعت گذشته -0.87% و در 7 روز گذشته +3.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Agent Vilady TV (VILADY)

$ 130.66K
--
$ 130.66K
9.99M
9,985,699.114011787
ارزش بازار فعلی Agent Vilady TV برابر است با $ 130.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VILADY برابر است با 9.99M، و عرضه کل آن 9985699.114011787 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.66K است.

تاریخچه قیمت Agent Vilady TV (VILADY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Agent Vilady TV به USD به میزان $ -0.00011534221382883 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Agent Vilady TV به USD به میزان $ +0.0002980226 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Agent Vilady TV به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Agent Vilady TV به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00011534221382883-0.87%
30 روز$ +0.0002980226+2.28%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Agent Vilady TVVILADY چیست

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Agent Vilady TV (VILADY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Agent Vilady TV (USD)

ارزش Agent Vilady TV (VILADY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Agent Vilady TV (VILADY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Agent Vilady TV را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Agent Vilady TV را بررسی کنید!

VILADY به ارزهای محلی

توکنومیکس Agent Vilady TV (VILADY)

درک، توکنومیکس Agent Vilady TV (VILADY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VILADY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Agent Vilady TV (VILADY)

امروز Agent Vilady TV (VILADY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VILADY به واحد USD برابر است با 0.01308316 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VILADY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VILADY نسبت به USD برابر است با $ 0.01308316. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Agent Vilady TV چقدر است؟
ارزش بازار VILADY برابر است با $ 130.66K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VILADY چقدر است؟
عرضه در گردش VILADY برابر است با 9.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VILADY چقدر بوده است؟
VILADY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01562303 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VILADY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VILADY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01117943 USD رسید.
حجم معاملات VILADY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VILADY برابر است با -- USD.
آیا VILADY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VILADY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VILADY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:25:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Agent Vilady TV (VILADY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

