قیمت Aeonix Network (ONIX)
--
--
+0.11%
+0.11%
قیمت لحظه ای Aeonix Network (ONIX) برابر است با $0.180232. در 24 ساعت گذشته، ONIX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ONIX برابر با $ 0.267455 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.158635 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ONIX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +0.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Aeonix Network برابر است با $ 2.51M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ONIX برابر است با 13.94M، و عرضه کل آن 47000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 8.47M است.
امروز، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ -0.0163109058 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ -0.0296040972 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ -0.0163109058
|-9.04%
|60 روز
|$ -0.0296040972
|-16.42%
|90 روز
|$ 0
|--
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.
Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).
aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
