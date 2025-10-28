Aeonix NetworkONIX چیست

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation. Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation). aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

پیش‌ بینی قیمت Aeonix Network (USD)

ارزش Aeonix Network (ONIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aeonix Network (ONIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aeonix Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aeonix Network را بررسی کنید!

ONIX به ارزهای محلی

توکنومیکس Aeonix Network (ONIX)

درک، توکنومیکس Aeonix Network (ONIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aeonix Network (ONIX) امروز Aeonix Network (ONIX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ONIX به واحد USD برابر است با 0.180232 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ONIX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.180232 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ONIX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Aeonix Network چقدر است؟ ارزش بازار ONIX برابر است با $ 2.51M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ONIX چقدر است؟ عرضه در گردش ONIX برابر است با 13.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ONIX چقدر بوده است؟ ONIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.267455 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ONIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ONIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.158635 USD رسید. حجم معاملات ONIX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ONIX برابر است با -- USD . آیا ONIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ONIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ONIX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Aeonix Network (ONIX)