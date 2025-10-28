قیمت لحظه‌ ای Aeonix Network امروز برابر است با 0.180232 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONIX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONIX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Aeonix Network امروز برابر است با 0.180232 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONIX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONIX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ONIX

اطلاعات قیمت ONIX

وایت‌ پیپر ONIX

وب‌سایت رسمی ONIX

توکنومیکس ONIX

پیش‌بینی قیمت ONIX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Aeonix Network

قیمت Aeonix Network (ONIX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ONIX به USD:

$0.180232
$0.180232$0.180232
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Aeonix Network (ONIX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Aeonix Network (ONIX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635$ 0.158635

--

--

+0.11%

+0.11%

قیمت لحظه‌ ای Aeonix Network (ONIX) برابر است با $0.180232. در 24 ساعت گذشته، ONIX در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ONIX برابر با $ 0.267455 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.158635 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ONIX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +0.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Aeonix Network (ONIX)

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
----

$ 8.47M
$ 8.47M$ 8.47M

13.94M
13.94M 13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

ارزش بازار فعلی Aeonix Network برابر است با $ 2.51M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ONIX برابر است با 13.94M، و عرضه کل آن 47000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.47M است.

تاریخچه قیمت Aeonix Network (ONIX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ -0.0163109058 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ -0.0296040972 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Aeonix Network به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0163109058-9.04%
60 روز$ -0.0296040972-16.42%
90 روز$ 0--

Aeonix NetworkONIX چیست

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Aeonix Network (USD)

ارزش Aeonix Network (ONIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Aeonix Network (ONIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Aeonix Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Aeonix Network را بررسی کنید!

ONIX به ارزهای محلی

توکنومیکس Aeonix Network (ONIX)

درک، توکنومیکس Aeonix Network (ONIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aeonix Network (ONIX)

امروز Aeonix Network (ONIX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ONIX به واحد USD برابر است با 0.180232 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ONIX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ONIX نسبت به USD برابر است با $ 0.180232. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Aeonix Network چقدر است؟
ارزش بازار ONIX برابر است با $ 2.51M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ONIX چقدر است؟
عرضه در گردش ONIX برابر است با 13.94M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ONIX چقدر بوده است؟
ONIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.267455 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ONIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ONIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.158635 USD رسید.
حجم معاملات ONIX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ONIX برابر است با -- USD.
آیا ONIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ONIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ONIX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:52:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Aeonix Network (ONIX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,895.87
$113,895.87$113,895.87

-0.93%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.40
$4,090.40$4,090.40

-1.97%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05398
$0.05398$0.05398

-3.10%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.18
$201.18$201.18

+0.53%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1443
$4.1443$4.1443

-20.08%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.40
$4,090.40$4,090.40

-1.97%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,895.87
$113,895.87$113,895.87

-0.93%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.18
$201.18$201.18

+0.53%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6317
$2.6317$2.6317

-1.11%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.65
$1,136.65$1,136.65

-0.61%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001002
$0.001002$0.001002

+67.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001450
$0.0000000000000001450$0.0000000000000001450

+1,230.27%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000388
$0.0000000000388$0.0000000000388

+280.39%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1633
$0.1633$0.1633

+226.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04504
$0.04504$0.04504

+125.20%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01941
$0.01941$0.01941

+94.10%