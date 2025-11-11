اقتصاد توکنی Aeonix Network (ONIX)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Aeonix Network (ONIX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:35:02 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Aeonix Network (ONIX)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Aeonix Network (ONIX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M
کل عرضه:
$ 47.00M
$ 47.00M$ 47.00M
منبع تغذیه در گردش:
$ 13.94M
$ 13.94M$ 13.94M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.267455
$ 0.267455$ 0.267455
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.158635
$ 0.158635$ 0.158635
قیمت فعلی:
$ 0.175396
$ 0.175396$ 0.175396

اطلاعات Aeonix Network (ONIX).

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.aeonix.network/
وایت پیپر
https://www.aeonix.network/info

توکنومیکس Aeonix Network (ONIX): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Aeonix Network (ONIX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های ONIX که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های ONIX که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

