تحلیل تکنیکال امروز Monero (XMR) صفحه تحلیل Monero، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه XMR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Monero را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Monero (XMR) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $408.85 -- +6.64% +20.76% +4.40%

Monero اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Monero در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 13 خنثی 1 خرید 12 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 9 خنثی 0 خرید 5 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 409.3466 409.2933 مقاومت دوم 409.2933 409.2627 مقاومت اول 409.2666 409.2438 نقطه محوری 409.2133 409.2133 حمایت اول 409.1866 409.1827 حمایت دوم 409.1333 409.1638 حمایت سوم 409.1066 409.1333

سیگنال‌ های بازار Monero حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.18M $8.61 M $8.79 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $3.22 M فروش‌ های فعال 3 روزه $3.21 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.02M خریدهای فعال 7 روزه $11.23 M فروش‌ های فعال 7 روزه $11.21 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Monero جریان سرمایه خالص ورودی قیمت XMRUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.10 M 405.87 2026-08-15 $2.24 M 407.81 2026-08-14 $1.49 M 398.21 2026-08-13 $1.35 M 399.43 2026-08-12 $1.42 M 399.10 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Monero (XMR) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Monero را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT XMR $408.85 $408.85 $408.85 +0.30% 4.02K (USDT) معامله کنید / USDC XMR $408.86 $408.86 $408.86 +0.38% 200.98 (USDT) معامله کنید