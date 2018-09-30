خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره USDCoin ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره USDCoin ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره USDC

اطلاعات قیمت USDC

جفت USDC چیست؟

وایت‌ پیپر USDC

وب‌سایت رسمی USDC

توکنومیکس USDC

پیش‌بینی قیمت USDC

تاریخچه USDC

راهنمای خرید USDC

مبدل USDC به ارز فیات

اسپات USDC

فیوچرز USDT-M USDC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز USDCoin (USDC)

تحلیل تکنیکال امروز USDCoin (USDC)

صفحه تحلیل USDCoin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه USDC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل USDCoin را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت USDCoin (USDC)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$1.00093--+0.02%+0.02%+0.06%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت USDCoin

USDCoin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت USDCoin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 3
خنثی 21
خرید 2
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 0خنثی 14خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 3خنثی 7خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
1.00046
1.00045
مقاومت دوم
1.00045
1.00045
مقاومت اول
1.00045
1.00045
نقطه محوری
1.00044
1.00044
حمایت اول
1.00044
1.00044
حمایت دوم
1.00043
1.00044
حمایت سوم
1.00043
1.00043

سیگنال‌ های بازار USDCoin

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.15M
$29.86 M
$30.02 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.28M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.05 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.34 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.21M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.71 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.92 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

USDCoin جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت USDCUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.55 M1.00
2026-08-15-$44.72 M1.00
2026-08-14-$53.71 M1.00
2026-08-13-$154.24 M1.00
2026-08-12-$88.47 M1.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره USDCoin بیشتر کاوش کنید

معامله USDCoin (USDC) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای USDCoin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTUSDC
$1.00093
$1.00093$1.00093
0.00%
33.02M (USDT)
/USDFUSDC
$1.0037
$1.0037$1.0037
-0.13%
54.35K (USDT)
/EURUSDC
$0.8648
$0.8648$0.8648
+0.02%
65.97K (USDT)
/BRLUSDC
$5.244
$5.244$5.244
0.00%
52.44K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب USDC به USD

مقدار

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 1.00093 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.