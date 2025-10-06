قیمت لحظه‌ ای Ulalo HealthPassport امروز برابر است با 0.00317 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ULA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ULA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ulalo HealthPassport امروز برابر است با 0.00317 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ULA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ULA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ulalo HealthPassport

Ulalo HealthPassport قیمت لحظه ای(ULA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ULA به USD:

$0.00317
-0.56%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ulalo HealthPassport (ULA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:12:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ulalo HealthPassport (ULA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00308
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.003225
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00308
$ 0.003225
--
--
-0.04%

-0.55%

+4.13%

+4.13%

قیمت لحظه‌ ای Ulalo HealthPassport (ULA) برابر است با $ 0.00317. در 24 ساعت گذشته، ULA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00308 تا حداکثر $ 0.003225 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ULA برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ULA در یک ساعت گذشته -0.04%، در 24 ساعت گذشته -0.55% و در 7 روز گذشته +4.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ulalo HealthPassport (ULA)

--
$ 85.67K
$ 3.17M
--
1,000,000,000
AVAX_CCHAIN

ارزش بازار فعلی Ulalo HealthPassport برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.67K. عرضه در گردش ULA برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.17M است.

تاریخچه قیمت Ulalo HealthPassport (ULA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Ulalo HealthPassport برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00001785-0.55%
30 روز$ -0.000262-7.64%
60 روز$ -0.000603-15.99%
90 روز$ -0.00283-47.17%
تغییر قیمت امروز Ulalo HealthPassport

امروز، ULA تغییر $ -0.00001785 (-0.55%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Ulalo HealthPassport

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000262 (-7.64%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Ulalo HealthPassport

با گسترش بازه به 60 روز، ULA تغییر $ -0.000603 (-15.99%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Ulalo HealthPassport

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00283 (-47.17%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Ulalo HealthPassport (ULA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Ulalo HealthPassport را ببینید.

Ulalo HealthPassportULA چیست

اولالو (Ulalo) از طریق یک پلتفرم غیرمتمرکز، به افراد این امکان را می‌دهد که بر داده‌های سلامت خود کنترل داشته باشند. کیف پول هوشمند بیمار ما که بر روی زیرشبکه Avalanche L1 ما ساخته شده است، سابقه پزشکی را به طور ایمن ذخیره می‌کند و امکان کسب درآمد از داده‌های ناشناس را برای تحقیقات فراهم می‌کند. ما همچنین بیماران را در سراسر جهان با تشخیص و بینش سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی توانمند می‌سازیم.

هم اکنون Ulalo HealthPassport در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Ulalo HealthPassport خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ULA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Ulalo HealthPassport را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Ulalo HealthPassport شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Ulalo HealthPassport (USD)

ارزش Ulalo HealthPassport (ULA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ulalo HealthPassport (ULA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ulalo HealthPassport را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ulalo HealthPassport را بررسی کنید!

توکنومیکس Ulalo HealthPassport (ULA)

درک، توکنومیکس Ulalo HealthPassport (ULA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ULA بیشتر بدانید!

نحوه خریدUlalo HealthPassport (ULA)

آیا به دنبال نحوه خرید Ulalo HealthPassport هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Ulalo HealthPassport را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ULA به ارزهای محلی

1 Ulalo HealthPassport(ULA) به VND
83.41855
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به AUD
A$0.0048184
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به GBP
0.0023458
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به EUR
0.0026945
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به USD
$0.00317
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MYR
RM0.013314
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TRY
0.1330132
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به JPY
¥0.48184
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ARS
ARS$4.5415322
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به RUB
0.2512225
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به INR
0.2796891
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به IDR
Rp52.8333122
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به PHP
0.1875689
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به EGP
￡E.0.1504165
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BRL
R$0.0170229
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به CAD
C$0.0044063
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BDT
0.3879446
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به NGN
4.6209724
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به COP
$12.1922955
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ZAR
R.0.0545874
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به UAH
0.1335204
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TZS
T.Sh.7.8271421
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به VES
Bs0.67521
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به CLP
$2.97663
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به PKR
Rs0.8949544
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به KZT
1.7052064
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به THB
฿0.1035005
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TWD
NT$0.0970654
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به AED
د.إ0.0116339
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به CHF
Fr0.0025043
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به HKD
HK$0.0245992
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به AMD
֏1.2182627
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MAD
.د.م0.0292274
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MXN
$0.0582963
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SAR
ريال0.0118875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ETB
Br0.4801282
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به KES
KSh0.4098176
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به JOD
د.أ0.00224753
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به PLN
0.0115071
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به RON
лв0.0138212
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SEK
kr0.0297029
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BGN
лв0.0052939
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به HUF
Ft1.0573535
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به CZK
0.0661262
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به KWD
د.ك0.00097002
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ILS
0.0103025
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BOB
Bs0.0219364
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به AZN
0.005389
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TJS
SM0.0293225
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به GEL
0.0086224
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به AOA
Kz2.9002647
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BHD
.د.ب0.00119192
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BMD
$0.00317
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به DKK
kr0.020288
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به HNL
L0.0835295
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MUR
0.1441716
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به NAD
$0.0545874
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به NOK
kr0.0316366
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به NZD
$0.0054841
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به PAB
B/.0.00317
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به PGK
K0.013314
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به QAR
ر.ق0.0115388
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به RSD
дин.0.3188069
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به UZS
soʻm38.6585304
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ALL
L0.2635855
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ANG
ƒ0.0056743
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به AWG
ƒ0.005706
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BBD
$0.00634
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BAM
KM0.0053256
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BIF
Fr9.43392
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BND
$0.0040893
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BSD
$0.00317
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به JMD
$0.5083095
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به KHR
12.7822325
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به KMF
Fr1.34091
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به LAK
68.9130421
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به LKR
රු0.9643774
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MDL
L0.0536998
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MGA
Ar14.215231
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MOP
P0.02536
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MVR
0.048501
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MWK
MK5.5034687
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به MZN
MT0.2025947
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به NPR
रु0.4475406
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به PYG
22.48164
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به RWF
Fr4.59967
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SBD
$0.0260891
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SCR
0.0433339
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SRD
$0.1264513
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SVC
$0.0277375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به SZL
L0.0545874
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TMT
m0.0111267
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TND
د.ت0.00925006
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به TTD
$0.0215243
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به UGX
Sh11.04428
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به XAF
Fr1.78154
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به XCD
$0.008559
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به XOF
Fr1.78154
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به XPF
Fr0.32334
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BWP
P0.0423195
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به BZD
$0.0063717
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به CVE
$0.3008647
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به DJF
Fr0.56109
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به DOP
$0.2030385
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به DZD
د.ج0.4121634
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به FJD
$0.0071642
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به GNF
Fr27.56315
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به GTQ
Q0.0242822
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به GYD
$0.6637346
1 Ulalo HealthPassport(ULA) به ISK
kr0.38674

منابع Ulalo HealthPassport

برای درک عمیق‌ تر Ulalo HealthPassport، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Ulalo HealthPassport
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Ulalo HealthPassport

امروز Ulalo HealthPassport (ULA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ULA به واحد USD برابر است با 0.00317 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ULA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ULA نسبت به USD برابر است با $ 0.00317. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ulalo HealthPassport چقدر است؟
ارزش بازار ULA برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ULA چقدر است؟
عرضه در گردش ULA برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ULA چقدر بوده است؟
ULA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ULA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ULA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ULA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ULA برابر است با $ 85.67K USD.
آیا ULA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ULA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ULA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ulalo HealthPassport (ULA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ULA به USD

مقدار

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.00317 USD

معامله ULA

/USDTULA
$0.00317
-0.55%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

