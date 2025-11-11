با بینش‌ های کلیدی در مورد Ulalo HealthPassport (ULA)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Ulalo HealthPassport (ULA)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

اولالو (Ulalo) از طریق یک پلتفرم غیرمتمرکز، به افراد این امکان را می‌دهد که بر داده‌های سلامت خود کنترل داشته باشند. کیف پول هوشمند بیمار ما که بر روی زیرشبکه Avalanche L1 ما ساخته شده است، سابقه پزشکی را به طور ایمن ذخیره می‌کند و امکان کسب درآمد از داده‌های ناشناس را برای تحقیقات فراهم می‌کند. ما همچنین بیماران را در سراسر جهان با تشخیص و بینش سلامت مبتنی بر هوش مصنوعی توانمند می‌سازیم.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Ulalo HealthPassport (ULA) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Ulalo HealthPassport (ULA) تحلیل تاریخچه قیمت ULA به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت ULA را بررسی کنید!