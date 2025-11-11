با بینش‌ های کلیدی در مورد Tesla xStock (TSLAX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Tesla xStock (TSLAX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Tesla xStock (TSLAx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. TSLAx قیمت سهام شرکت Tesla, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Tesla, Inc. به شرکت‌ کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌ کند.

Tesla xStock (TSLAx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. TSLAx قیمت سهام شرکت Tesla, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Tesla, Inc. به شرکت‌ کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌ کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Tesla xStock (TSLAX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید TSLAX آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Tesla xStock (TSLAX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید TSLAX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه TSLAX را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Tesla xStock (TSLAX) تحلیل تاریخچه قیمت TSLAX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت TSLAX را بررسی کنید!