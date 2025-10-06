قیمت لحظه‌ ای Titans Tap امروز برابر است با 0.001266 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Titans Tap امروز برابر است با 0.001266 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TIT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TIT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Titans Tap

Titans Tap قیمت لحظه ای(TIT)

قیمت لحظه‌ ای 1 TIT به USD:

$0.001266
$0.001266$0.001266
-29.58%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Titans Tap (TIT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:10:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Titans Tap (TIT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001014
$ 0.001014$ 0.001014
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001798
$ 0.001798$ 0.001798
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001014
$ 0.001014$ 0.001014

$ 0.001798
$ 0.001798$ 0.001798

$ 0.023428722155694283
$ 0.023428722155694283$ 0.023428722155694283

$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485

-0.24%

-29.58%

-14.46%

-14.46%

قیمت لحظه‌ ای Titans Tap (TIT) برابر است با $ 0.001266. در 24 ساعت گذشته، TIT در بازه قیمتی حداقل $ 0.001014 تا حداکثر $ 0.001798 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TIT برابر با $ 0.023428722155694283 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.001000455808421485 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TIT در یک ساعت گذشته -0.24%، در 24 ساعت گذشته -29.58% و در 7 روز گذشته -14.46% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Titans Tap (TIT)

No.9102

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.18K
$ 76.18K$ 76.18K

$ 101.28M
$ 101.28M$ 101.28M

0.00
0.00 0.00

80,000,000,000
80,000,000,000 80,000,000,000

79,999,996,900
79,999,996,900 79,999,996,900

0.00%

SOL

ارزش بازار فعلی Titans Tap برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.18K. عرضه در گردش TIT برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 79999996900 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.28M است.

تاریخچه قیمت Titans Tap (TIT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Titans Tap برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00053178-29.58%
30 روز$ -0.000424-25.09%
60 روز$ -0.003278-72.14%
90 روز$ -0.003734-74.68%
تغییر قیمت امروز Titans Tap

امروز، TIT تغییر $ -0.00053178 (-29.58%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Titans Tap

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000424 (-25.09%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Titans Tap

با گسترش بازه به 60 روز، TIT تغییر $ -0.003278 (-72.14%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Titans Tap

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.003734 (-74.68%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Titans Tap (TIT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Titans Tap را ببینید.

Titans TapTIT چیست

بازی Titan’s Tap یک بازی نقش‌ آفرینی آنلاین Web3.0 است که بر روی بلاکچین ساخته شده و اساطیر یونانی را با مدل «جمع‌ آوری برای کسب درآمد» ترکیب می‌ کند. بازیکنان قدرت‌ های الهی را جمع‌ آوری می‌ کنند، در داستان‌ های اپیزودیک مبارزه می‌کنند و در حالی که دارایی‌ های درون بازی را در اختیار دارند، توکن‌ های TIT کسب می‌ کنند.

هم اکنون Titans Tap در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Titans Tap خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TIT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Titans Tap را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Titans Tap شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Titans Tap (USD)

ارزش Titans Tap (TIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Titans Tap (TIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Titans Tap را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Titans Tap را بررسی کنید!

توکنومیکس Titans Tap (TIT)

درک، توکنومیکس Titans Tap (TIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TIT بیشتر بدانید!

نحوه خریدTitans Tap (TIT)

آیا به دنبال نحوه خرید Titans Tap هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Titans Tap را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TIT به ارزهای محلی

1 Titans Tap(TIT) به VND
33.31479
1 Titans Tap(TIT) به AUD
A$0.00192432
1 Titans Tap(TIT) به GBP
0.00093684
1 Titans Tap(TIT) به EUR
0.0010761
1 Titans Tap(TIT) به USD
$0.001266
1 Titans Tap(TIT) به MYR
RM0.0053172
1 Titans Tap(TIT) به TRY
0.05312136
1 Titans Tap(TIT) به JPY
¥0.192432
1 Titans Tap(TIT) به ARS
ARS$1.81374756
1 Titans Tap(TIT) به RUB
0.1003305
1 Titans Tap(TIT) به INR
0.11168652
1 Titans Tap(TIT) به IDR
Rp21.09999156
1 Titans Tap(TIT) به PHP
0.07493454
1 Titans Tap(TIT) به EGP
￡E.0.0600717
1 Titans Tap(TIT) به BRL
R$0.00679842
1 Titans Tap(TIT) به CAD
C$0.00175974
1 Titans Tap(TIT) به BDT
0.15493308
1 Titans Tap(TIT) به NGN
1.84547352
1 Titans Tap(TIT) به COP
$4.8692259
1 Titans Tap(TIT) به ZAR
R.0.02180052
1 Titans Tap(TIT) به UAH
0.05332392
1 Titans Tap(TIT) به TZS
T.Sh.3.12591858
1 Titans Tap(TIT) به VES
Bs0.269658
1 Titans Tap(TIT) به CLP
$1.188774
1 Titans Tap(TIT) به PKR
Rs0.35741712
1 Titans Tap(TIT) به KZT
0.68100672
1 Titans Tap(TIT) به THB
฿0.0413349
1 Titans Tap(TIT) به TWD
NT$0.03877758
1 Titans Tap(TIT) به AED
د.إ0.00464622
1 Titans Tap(TIT) به CHF
Fr0.00100014
1 Titans Tap(TIT) به HKD
HK$0.00982416
1 Titans Tap(TIT) به AMD
֏0.48653646
1 Titans Tap(TIT) به MAD
.د.م0.01167252
1 Titans Tap(TIT) به MXN
$0.02328174
1 Titans Tap(TIT) به SAR
ريال0.0047475
1 Titans Tap(TIT) به ETB
Br0.19174836
1 Titans Tap(TIT) به KES
KSh0.16366848
1 Titans Tap(TIT) به JOD
د.أ0.000897594
1 Titans Tap(TIT) به PLN
0.00459558
1 Titans Tap(TIT) به RON
лв0.00551976
1 Titans Tap(TIT) به SEK
kr0.01186242
1 Titans Tap(TIT) به BGN
лв0.00211422
1 Titans Tap(TIT) به HUF
Ft0.4222743
1 Titans Tap(TIT) به CZK
0.02642142
1 Titans Tap(TIT) به KWD
د.ك0.000387396
1 Titans Tap(TIT) به ILS
0.0041145
1 Titans Tap(TIT) به BOB
Bs0.00876072
1 Titans Tap(TIT) به AZN
0.0021522
1 Titans Tap(TIT) به TJS
SM0.0117105
1 Titans Tap(TIT) به GEL
0.00344352
1 Titans Tap(TIT) به AOA
Kz1.15827606
1 Titans Tap(TIT) به BHD
.د.ب0.000476016
1 Titans Tap(TIT) به BMD
$0.001266
1 Titans Tap(TIT) به DKK
kr0.0081024
1 Titans Tap(TIT) به HNL
L0.0333591
1 Titans Tap(TIT) به MUR
0.05757768
1 Titans Tap(TIT) به NAD
$0.02180052
1 Titans Tap(TIT) به NOK
kr0.01263468
1 Titans Tap(TIT) به NZD
$0.00219018
1 Titans Tap(TIT) به PAB
B/.0.001266
1 Titans Tap(TIT) به PGK
K0.0053172
1 Titans Tap(TIT) به QAR
ر.ق0.00460824
1 Titans Tap(TIT) به RSD
дин.0.12734694
1 Titans Tap(TIT) به UZS
soʻm15.43902192
1 Titans Tap(TIT) به ALL
L0.1052679
1 Titans Tap(TIT) به ANG
ƒ0.00226614
1 Titans Tap(TIT) به AWG
ƒ0.0022788
1 Titans Tap(TIT) به BBD
$0.002532
1 Titans Tap(TIT) به BAM
KM0.00212688
1 Titans Tap(TIT) به BIF
Fr3.767616
1 Titans Tap(TIT) به BND
$0.00163314
1 Titans Tap(TIT) به BSD
$0.001266
1 Titans Tap(TIT) به JMD
$0.2030031
1 Titans Tap(TIT) به KHR
5.1048285
1 Titans Tap(TIT) به KMF
Fr0.535518
1 Titans Tap(TIT) به LAK
27.52173858
1 Titans Tap(TIT) به LKR
රු0.38514252
1 Titans Tap(TIT) به MDL
L0.02144604
1 Titans Tap(TIT) به MGA
Ar5.6771238
1 Titans Tap(TIT) به MOP
P0.010128
1 Titans Tap(TIT) به MVR
0.0193698
1 Titans Tap(TIT) به MWK
MK2.19791526
1 Titans Tap(TIT) به MZN
MT0.08091006
1 Titans Tap(TIT) به NPR
रु0.17873388
1 Titans Tap(TIT) به PYG
8.978472
1 Titans Tap(TIT) به RWF
Fr1.836966
1 Titans Tap(TIT) به SBD
$0.01041918
1 Titans Tap(TIT) به SCR
0.01730622
1 Titans Tap(TIT) به SRD
$0.05050074
1 Titans Tap(TIT) به SVC
$0.0110775
1 Titans Tap(TIT) به SZL
L0.02180052
1 Titans Tap(TIT) به TMT
m0.00444366
1 Titans Tap(TIT) به TND
د.ت0.003694188
1 Titans Tap(TIT) به TTD
$0.00859614
1 Titans Tap(TIT) به UGX
Sh4.410744
1 Titans Tap(TIT) به XAF
Fr0.711492
1 Titans Tap(TIT) به XCD
$0.0034182
1 Titans Tap(TIT) به XOF
Fr0.711492
1 Titans Tap(TIT) به XPF
Fr0.129132
1 Titans Tap(TIT) به BWP
P0.0169011
1 Titans Tap(TIT) به BZD
$0.00254466
1 Titans Tap(TIT) به CVE
$0.12015606
1 Titans Tap(TIT) به DJF
Fr0.224082
1 Titans Tap(TIT) به DOP
$0.0810873
1 Titans Tap(TIT) به DZD
د.ج0.16460532
1 Titans Tap(TIT) به FJD
$0.00286116
1 Titans Tap(TIT) به GNF
Fr11.00787
1 Titans Tap(TIT) به GTQ
Q0.00969756
1 Titans Tap(TIT) به GYD
$0.26507508
1 Titans Tap(TIT) به ISK
kr0.154452

منابع Titans Tap

برای درک عمیق‌ تر Titans Tap، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Titans Tap
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Titans Tap

امروز Titans Tap (TIT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TIT به واحد USD برابر است با 0.001266 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TIT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TIT نسبت به USD برابر است با $ 0.001266. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Titans Tap چقدر است؟
ارزش بازار TIT برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TIT چقدر است؟
عرضه در گردش TIT برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TIT چقدر بوده است؟
TIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.023428722155694283 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.001000455808421485 USD رسید.
حجم معاملات TIT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TIT برابر است با $ 76.18K USD.
آیا TIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TIT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:10:29 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Titans Tap (TIT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

