با بینش‌ های کلیدی در مورد Titans Tap (TIT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:05:17 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Titans Tap (TIT)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Titans Tap (TIT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 0.00
کل عرضه:
$ 80.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 0.00
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 85.28M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.012443
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.001000455808421485
قیمت فعلی:
$ 0.001066
اطلاعات Titans Tap (TIT).

بازی Titan’s Tap یک بازی نقش‌ آفرینی آنلاین Web3.0 است که بر روی بلاکچین ساخته شده و اساطیر یونانی را با مدل «جمع‌ آوری برای کسب درآمد» ترکیب می‌ کند. بازیکنان قدرت‌ های الهی را جمع‌ آوری می‌ کنند، در داستان‌ های اپیزودیک مبارزه می‌کنند و در حالی که دارایی‌ های درون بازی را در اختیار دارند، توکن‌ های TIT کسب می‌ کنند.

وب‌ سایت رسمی:
https://titanstap.io/
وایت پیپر
https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper
کاوشگر بلوک:
https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

توکنومیکس Titans Tap (TIT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Titans Tap (TIT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های TIT که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های TIT که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی TIT را درک کردید، قیمت زنده توکن TIT را بررسی کنید!

نحوه خرید TIT

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Titans Tap (TIT) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید TIT، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Titans Tap (TIT)

تحلیل تاریخچه قیمت TIT به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت TIT

می‌خواهید بدانید که TIT به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت TIT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.