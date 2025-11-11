با بینش‌ های کلیدی در مورد Titans Tap (TIT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Titans Tap (TIT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

بازی Titan’s Tap یک بازی نقش‌ آفرینی آنلاین Web3.0 است که بر روی بلاکچین ساخته شده و اساطیر یونانی را با مدل «جمع‌ آوری برای کسب درآمد» ترکیب می‌ کند. بازیکنان قدرت‌ های الهی را جمع‌ آوری می‌ کنند، در داستان‌ های اپیزودیک مبارزه می‌کنند و در حالی که دارایی‌ های درون بازی را در اختیار دارند، توکن‌ های TIT کسب می‌ کنند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Titans Tap (TIT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Titans Tap (TIT) تحلیل تاریخچه قیمت TIT به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت TIT را بررسی کنید!