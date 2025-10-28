پیش‌بینی قیمت Somnia (SOMI) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Somnia برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه SOMI را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Somnia را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.4847 $0.4847 $0.4847 -0.91% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Somnia برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Somnia احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.4847 برسد. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Somnia احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.508935 برسد. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت SOMI تا سال 2027 به حدود $ 0.534381 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت SOMI تا سال 2028 به حدود $ 0.561100 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SOMI تا سال 2029 حدود $ 0.589155 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی SOMI تا سال 2030 حدود $ 0.618613 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Somnia احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 1.0076 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Somnia (SOMI) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Somnia احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 1.6413 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.4847 0.00%

2026 $ 0.508935 5.00%

2027 $ 0.534381 10.25%

2028 $ 0.561100 15.76%

2029 $ 0.589155 21.55%

2030 $ 0.618613 27.63%

2031 $ 0.649544 34.01%

2032 $ 0.682021 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.716122 47.75%

2034 $ 0.751928 55.13%

2035 $ 0.789525 62.89%

2036 $ 0.829001 71.03%

2037 $ 0.870451 79.59%

2038 $ 0.913974 88.56%

2039 $ 0.959672 97.99%

2040 $ 1.0076 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Somnia برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.4847 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.484766 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.485164 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.486691 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Somnia (SOMI) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای SOMI در October 28, 2025(امروز) ، 0.4847$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Somnia (SOMI) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای SOMI، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.484766$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Somnia (SOMI) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای SOMI، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.485164$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای SOMI به میزان 0.486691$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Somnia قیمت فعلی $ 0.4847$ 0.4847 $ 0.4847 تغییر قیمت (24 ساعته) -0.91% ارزش بازار ---- -- سرمایه در گردش ---- -- حجم (24 ساعته) $ 514.31K$ 514.31K $ 514.31K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای SOMI در حال حاضر $ 0.4847 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -0.91% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 514.31K رسیده است. علاوه بر این، SOMI دارای عرضه در گردش حدود -- واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود -- برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای SOMI

قیمت تاریخی Somnia طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Somnia، قیمت فعلی Somnia برابر با 0.4847 USD است. عرضه در گردش Somnia(SOMI) برابر با 0.00 SOMI است که ارزش بازار آن را به $-- می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.02% $ -0.014199 $ 0.5017 $ 0.4677

7 روز -0.03% $ -0.015199 $ 0.5756 $ 0.4616

30 روز -0.35% $ -0.2673 $ 1.1148 $ 0.3203 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Somnia حرکت قیمتی -0.014199$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.02% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Somnia با بالاترین قیمت $0.5756 و پایین‌ ترین قیمت $0.4616 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.03% بوده است. این روند اخیر پتانسیل SOMI برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Somnia تغییر -0.35% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.2673 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که SOMI ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Somnia را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت SOMI

ماژول پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Somnia ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی SOMI را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Somnia در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده SOMI را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Somnia را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده SOMI ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت SOMI می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Somnia بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت SOMI مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت SOMI به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا SOMI ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود SOMI تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت SOMI در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Somnia (SOMI)، انتظار می‌ رود که قیمت SOMI تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک SOMI در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Somnia (SOMI) در حال حاضر $0.4847 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که SOMI تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی SOMI در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Somnia (SOMI) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد SOMI به حدود -- برسد. قیمت تخمینی SOMI در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Somnia (SOMI) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی SOMI در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Somnia (SOMI) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک SOMI در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Somnia (SOMI) در حال حاضر $0.4847 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که SOMI تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت SOMI برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Somnia (SOMI) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد SOMI به حدود -- برسد.